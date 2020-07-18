Обстановка в Хабаровском крае на 18 июля 2020 года: погода, заболеваемость, отключения воды, радиационный фон

18 Июль 2020 2020-07-18T03:01:57+03:00

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Тайфун с дождями и грозами навестит регион на только на следующей неделе, а пока на всей территории Хабаровского края царствует лето, в самом жарком его проявлении. Как отмечают в «Дальневосточном УГМС» опасные метеорологические явления 18 июля 2020 года не прогнозируются. Метеорологическая ситуация в регионе выглядит следующим образом. В Хабаровске – ночью возможен кратковременный дождь, днём без существенных осадков, температура ночью от +19ºС до +21ºС, днем от +29ºС до +31ºС, ветер юго-западный, порывистый 1-3 м/с, порывы до 7 м/с. В южных районах Хабаровского края – преимущественно без осадков, температура ночью от +18ºС до +23ºС, днем от +28ºС до +35ºС, ветер юго-западный 5-10 м/с. В центральных районах – местами возможны кратковременные дожди, местами ливни с грозами, температура ночью от +12ºС до +23ºС, днем от +21ºС до +35ºС, ветер южный, юго-западный 4-11 м/с. В северных районах – преимущественно без осадков, температура ночью от +10ºС до +19ºС, днем от +12ºС до +31ºС, южный, юго-западный 4-11 м/с.

Уровень радиации не превышает естественных фоновых значений. Геомагнитное поле земли спокойное. Солнечная активность очень низкая.

По сообщению Роспотребнадзора в лечебные учреждения по поводу укусов клещей с начала года обратились 2019 жителей. Случаев клещевого энцефалита не выявлено.

За прошедшие сутки в Хабаровском крае выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Всего в крае зарегистрировано 5873 случая заболевания, из них 46 закончились смертью пациентов. Также лечение получают 333 пациента с внебольничной пневмонией.

В связи с остановом теплофикации ХТЭЦ-3 для проведения ремонта оборудования отключено горячее водоснабжение у потребителей Железнодорожного, Краснофлотского, Центрального и Кировского районов. Без горячего водоснабжения остаются 1763 дома, 31 детский сад и 33 медицинских учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU