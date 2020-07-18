2020-07-18T04:42:15+03:00
Происшествия

Спасатели МЧС помогли заблудившемуся в Комсомольском районе рыбаку

Мужчина сбился с курса и остался без бензина
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Спасатели МЧС помогли заблудившемуся в Комсомольском районе рыбакуСпасатели МЧС помогли заблудившемуся в Комсомольском районе рыбакуФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

Вызов на пульт оперативного дежурного Хабаровского филиала ДВРПСО в Комсомольске-на-Амуре поступил днем 17 июля. О помощи просил 46-летний рыбак. Мужчина выехал на своей моторной лодке из Амурска в Комсомольск-на-Амуре, но заплутал. В добавок у него закончился бензин и он потерял одно весло. Рыбаку повезло, на участке, где он застрял работала сотовая связь. Понял, что нуждается в помощи, мужчина вызвал спасателей.

-Мужчина слабо ориентировался на местности и изначально давал другой ориентир - озеро Большой Куркал. Но позже выяснилось, что он находится в озере Хумми недалеко от поселка Большая Картель, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Лодку с незадачливым путешественником отбуксировали в близлежащее село Гайтер. Услуги медиков ему не потребовались. Спасатели в очередной раз напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила безопасности на воде и воздерживаться от употребления алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Очередная акция протеста против задержания губернатора Сергея Фургала проходит в Хабаровском крае
В Хабаровском крае начинается сезон экскурсий к лотосам
Спасатели МЧС помогли заблудившемуся в Комсомольском районе рыбаку
Обстановка в Хабаровском крае на 18 июля 2020 года: погода, заболеваемость, отключения воды, радиационный фон
Хабаровчанина накажут за попытку пройти с ножом в суд
Сильный ветер повалил деревья в Биробиджане
Полицейские устроили погоню за напавшим на пожилую хабаровчанку
Коронавирус в Хабаровском крае выходит из-под контроля
Село Верхняя Манома в Хабаровском крае освободилось от воды
В Хабаровске достраивают крупные частные медцентры
В заповеднике Хабаровского края установили метеостанцию
ВТБ на Дальнем Востоке провел первую онлайн-выдачу ипотеки
Музей Комсомольска-на-Амуре проводит международный фестиваль акварели
В Хабаровске поставят гигантские качели
В Биробиджане наводят порядок на проспекте 60-летия СССР
Киноманом может стать каждый - абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее на всей территории Хабаровского края
Хабаровский театр получит грант нацпроекта «Культура»