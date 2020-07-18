Спасатели МЧС помогли заблудившемуся в Комсомольском районе рыбаку

18 Июль 2020 2020-07-18T04:42:15+03:00

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Вызов на пульт оперативного дежурного Хабаровского филиала ДВРПСО в Комсомольске-на-Амуре поступил днем 17 июля. О помощи просил 46-летний рыбак. Мужчина выехал на своей моторной лодке из Амурска в Комсомольск-на-Амуре, но заплутал. В добавок у него закончился бензин и он потерял одно весло. Рыбаку повезло, на участке, где он застрял работала сотовая связь. Понял, что нуждается в помощи, мужчина вызвал спасателей.

-Мужчина слабо ориентировался на местности и изначально давал другой ориентир - озеро Большой Куркал. Но позже выяснилось, что он находится в озере Хумми недалеко от поселка Большая Картель, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Лодку с незадачливым путешественником отбуксировали в близлежащее село Гайтер. Услуги медиков ему не потребовались. Спасатели в очередной раз напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила безопасности на воде и воздерживаться от употребления алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU