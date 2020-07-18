В Хабаровском крае начинается сезон экскурсий к лотосам

18 Июль 2020 2020-07-18T05:05:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Период цветения у лотосов совсем мал. Полюбоваться ими можно в течении буквально пары недель. Красота и нежность этих удивительных растений завораживает. Самое известное место цветения лотосов в окрестностях Хабаровска, это озеро лотосов возле поселка Галкино. Добраться до него можно в составе организованной экскурсии или самостоятельно на автомобиле. Выезжайте из Хабаровска через аэропорт, проезжайте мимо поворота на Заозерное до села Галкино и перед ним сверните направо, в сторону трассы Хабаровск-Комсомольск. После первого моста еще раз поверните направо – и, вы на месте.

Напомним, лотос или лотос Комарова, относится к исчезающим видам растений, занесен в Красную книгу и охраняется государством. Рвать эти цветы категорически запрещено. Давайте беречь природу вместе!

ИСТОЧНИК KP.RU