В Хабаровском крае начинается сезон экскурсий к лотосам
Период цветения у лотосов совсем мал. Полюбоваться ими можно в течении буквально пары недель. Красота и нежность этих удивительных растений завораживает. Самое известное место цветения лотосов в окрестностях Хабаровска, это озеро лотосов возле поселка Галкино. Добраться до него можно в составе организованной экскурсии или самостоятельно на автомобиле. Выезжайте из Хабаровска через аэропорт, проезжайте мимо поворота на Заозерное до села Галкино и перед ним сверните направо, в сторону трассы Хабаровск-Комсомольск. После первого моста еще раз поверните направо – и, вы на месте.
Напомним, лотос или лотос Комарова, относится к исчезающим видам растений, занесен в Красную книгу и охраняется государством. Рвать эти цветы категорически запрещено. Давайте беречь природу вместе!
ИСТОЧНИК KP.RU