2020-07-18T05:05:50+03:00
Туризм

В Хабаровском крае начинается сезон экскурсий к лотосам

Ежегодно паломничество к реликтовому цветку совершают тысячи хабаровчан и гостей города
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
В Хабаровском крае начинается сезон экскурсий к лотосамВ Хабаровском крае начинается сезон экскурсий к лотосамФото: Евгения МОЛОТОВА
Изменить размер текста:

Период цветения у лотосов совсем мал. Полюбоваться ими можно в течении буквально пары недель. Красота и нежность этих удивительных растений завораживает. Самое известное место цветения лотосов в окрестностях Хабаровска, это озеро лотосов возле поселка Галкино. Добраться до него можно в составе организованной экскурсии или самостоятельно на автомобиле. Выезжайте из Хабаровска через аэропорт, проезжайте мимо поворота на Заозерное до села Галкино и перед ним сверните направо, в сторону трассы Хабаровск-Комсомольск. После первого моста еще раз поверните направо – и, вы на месте.

Напомним, лотос или лотос Комарова, относится к исчезающим видам растений, занесен в Красную книгу и охраняется государством. Рвать эти цветы категорически запрещено. Давайте беречь природу вместе!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Очередная акция протеста против задержания губернатора Сергея Фургала проходит в Хабаровском крае
В Хабаровском крае начинается сезон экскурсий к лотосам
Спасатели МЧС помогли заблудившемуся в Комсомольском районе рыбаку
Обстановка в Хабаровском крае на 18 июля 2020 года: погода, заболеваемость, отключения воды, радиационный фон
Хабаровчанина накажут за попытку пройти с ножом в суд
Сильный ветер повалил деревья в Биробиджане
Полицейские устроили погоню за напавшим на пожилую хабаровчанку
Коронавирус в Хабаровском крае выходит из-под контроля
Село Верхняя Манома в Хабаровском крае освободилось от воды
В Хабаровске достраивают крупные частные медцентры
В заповеднике Хабаровского края установили метеостанцию
ВТБ на Дальнем Востоке провел первую онлайн-выдачу ипотеки
Музей Комсомольска-на-Амуре проводит международный фестиваль акварели
В Хабаровске поставят гигантские качели
В Биробиджане наводят порядок на проспекте 60-летия СССР
Киноманом может стать каждый - абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее на всей территории Хабаровского края
Хабаровский театр получит грант нацпроекта «Культура»