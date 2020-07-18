18 Июль 2020 2020-07-18T06:33:50+03:00

Пособие на детей от трех до семи лет в Хабаровском крае за июль, выплатят до конца месяца Фото: Правительство Хабаровского края

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Малообеспеченные семьи в Хабаровском крае, имеющие детей в возрасте от трех до семи лет могут обратиться за получением пособия, равного половине прожиточного минимума ребенка.

Пособие будет назначаться с 1 января 2020 года на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Таким образом, семьи, имеющие право на выплату, получат ее с учетом перерасчета. Деньги будут выплачивать, пока ребенку не исполнится 8 лет. В Хабаровском крае пособие получат 11,5 тысяч семей на 20811 детей. На эти цели предусмотрено 1,9 миллиарда рублей. Из них 300 миллионов рублей – средства краевого бюджета.

Многие семьи уже воспользовались новой мерой поддержки и в июне получили первые выплаты. Однако, июль уже перевалил за половину, а денежное пособие за июль получили не все.

- Я подала заявление в начале мая, -рассказала наша читательница Ольга, - в начале июня получила положительное решение и в тот же день поступили деньги. А в этом месяце пока ничего нет. Когда ждать?

Ответ на этот вопрос дали в горячей линии службы социальной поддержки населения.

- Денежные средства выплачиваются семьям по мере поступления, - подчеркнули в ведомстве. – Деньги выплачиваются месяц в месяц. То есть до конца июля, все имеющие право на получение компенсации ее получат. Размер выплаты составляет 7590 рублей 50 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU