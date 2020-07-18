В Хабаровском крае детская преступность снизилась на 20%

18 Июль 2020 2020-07-18T08:10:24+03:00

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На заседании комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам социальной политики краевые парламентарии ознакомились со статистикой подростковой преступности за прошлый год и отметили положительную динамику в этом направлении.

Как отметила в ходе доклада заместитель начальника главного управления социального развития губернатора и правительства Хабаровского края Наталья Мельникова, по итогам 2019 года в Хабаровском крае зафиксировано снижение подростковой преступности на 18,5 процента - с 774 до 631 преступления. Отмечается уменьшение и повторной подростковой преступности на 20,8 процента - с 404 до 320 преступлений.

Она также выделила и другие положительные моменты.

- Число несовершеннолетних, совершивших преступления, сократилось на 19,5 процента - с 760 до 612 подростков. На особом контроле находится работа по предупреждению совершения правонарушений в отношении детей. По итогам 2019 года количество таких преступлений снизилось на 5 процентов - с 1 387 до 1 318, - такие цифры назвала Наталья Мельникова. - По итогам 2019 года профилактическая работа прекращена в отношении 1 234 семей, находящихся в социально-опасном положении (СОП), из них в связи с нормализацией обстановки – 728. Таким образом, доля семей, в отношении которых снят статус «СОП» в связи с улучшением ситуации, от общего количества семей, утративших данный статус, в крае составила 58,9 процента, при целевом показателе на 2019 год - 48 процентов.

Тема привлекла депутатского корпуса. Народные избранники интересовались основными причинами возникновения подростковой преступности и самыми распространенными пагубными явлениями в молодежной среде.

Наталья Мельникова ответила, что в некоторых районах недорабатывают социальные службы и учреждения по линии социальной защиты. Всего в 2019 году к административной ответственности привлечено 1 937 подростков в возрасте от 16 до 17 лет. Это на 216 человека меньше, чем в 2018 году. В структуре данных правонарушений преобладает употребление алкогольной продукции, наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных или одурманивающих препаратов.

Спикер краевого парламента Ирина Зикунова отметила, что нужно разбираться не только с пагубными привычками и поступками молодежи в общей статистке, но и с причинами их возникновения или распространения в каждом конкретном районе.

Депутаты выразили готовность оказать любое содействие в решении проблем молодежи на местах.