2020-07-18T06:33:04+03:00
Общество

Очередная акция протеста против задержания губернатора Сергея Фургала проходит в Хабаровском крае

Стихийные митинги продолжаются уже неделю
Евгения МОЛОТОВА
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Жители Хабаровского края вновь вышли на центральные улицыЖители Хабаровского края вновь вышли на центральные улицыФото: Борис КОКУРИН
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Жители Хабаровского края вновь вышли на центральные улицы с лозунгами и плакатами в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Людей не останавливает ни тридцатиградусная жара, ни опасность заражения коронавирусной инфекцией. По предварительным подсчетам только в Хабаровске на стихийное, несогласованное шествие вышли более десяти тысяч человек. В городе перекрыты ряд подъемов к центральной улице имени Муравьева-Амурского.

Также шествия проходят в Комсомольске-на-Амуре, Эльбане, Советской Гавани, Охотске и других населенных пунктах по всему региону.

Напомним, несанкционированные митинги вызванные арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала продолжаются в регионе с 11 июня. Шествия проходят без эксцессов, нарушений правопорядка зафиксировано не было. В течение всей недели, представители властных структур и общественных объединений призывают митингующих расходиться. Не одобряет их действия и сам губернатор. В обращении, которое он передал через своего адвоката Бориса Кожемякина он просил жителей региона не нарушать общественный порядок соблюдать действующее законодательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Очередная акция протеста против задержания губернатора Сергея Фургала проходит в Хабаровском крае
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