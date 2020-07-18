2020-07-18T07:03:48+03:00
Туризм

Туроператоры Хабаровского края отменяют чартеры в связи с отсутствием желающих

Рейсы в Крым и Сочи не пользуются популярностью у дальневосточников
Евгения МОЛОТОВА
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Туроператоры Хабаровского края отменяют чартеры в связи с отсутствием желающихТуроператоры Хабаровского края отменяют чартеры в связи с отсутствием желающихФото: Борис КОКУРИН
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Жители региона не спешат вылетать на отдых к Черному морю, отмечают в Российском союзе туриндустрии. Так, крупный российский оператор Anex Tour отменил вылеты рейсов Azur Аir в Сочи из Владивостока, Благовещенска, Хабаровска и Южно-Сахалинска. Запуск программы был намечен на 12 июля, а полеты были заявлены до конца сентября с возможностью продления до конца октября. Как отмечают союзе, мера эта вынуждена и связана с низкой загруженностью рейсов.

- Авиакомпания «Россия» летает на Boeing 747-400 из Владивостока и Хабаровска в Крым и Сочи. Как отмечают турагенты, первый самолет из Хабаровска был загружен полностью, следующие рейсы тоже хорошо продаются. Однако не все туристы оказались довольны продуктом по низкой цен, — отмечается в сообщении.

В туристических компаниях предполагают, что дальневосточники ожидают открытия границ и возобновления регулярного сообщении с привычным Таиландом, Вьетнамом и островом Хайнань. Их можно понять, отечественные курорты сильно уступают по уровню сервиса, качеству питания и комфортабельности, зато легко превосходят их по стоимости. Кроме того, чартерные рейсы не могут предоставить туристу достаточный уровень комфорта. Таким образом, для жителей Хабаровского края наиболее привлекательным по-прежнему остается отдых в соседнем Приморье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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