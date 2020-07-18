Пожилой женщине из числа митингующих в Хабаровске понадобилась помощь врачей

18 Июль 2020 2020-07-18T11:14:15+03:00

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Третий час в Хабаровске продолжается несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Несмотря на все увещевания первых лиц региона и общественных деятелей люди снова собрались на центральной площади краевой столицы. Сегодня, в регионе жарко, температура воздуха поднялась до +35. Пребывание на открытом солнце в такую погоду опасно для детей и пожилых граждан. На площади дежурят бригады скорой помощи. И не зря. Помощь медиков понадобилась пожилой демонстрантке. Женщине стало плохо от жары, шума и переполняющих эмоций. У горожанки поднялось давление, и врачами было принято решение о госпитализации.

«Мы здесь не за деньги!» Несмотря на 30-градусную жару, на митинг в Хабаровске вышли тысячи людей 00:00 00:00

Напомним, власти региона настойчиво просят граждан позаботиться о своем здоровье и воздержаться от посещения публичных мероприятий. Помимо вредного влияния солнца в Хабаровском крае сохраняется сложная ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/791190" frameborder="0"></iframe> Пожилой хабаровчанке стало плохо на митинге.Борис КОКУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU