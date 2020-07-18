2020-07-18T11:14:15+03:00
Общество

Пожилой женщине из числа митингующих в Хабаровске понадобилась помощь врачей

Горожанке стало плохо от жары и эмоций
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Пожилой женщине из числа митингующих в Хабаровске понадобилась помощь врачейПожилой женщине из числа митингующих в Хабаровске понадобилась помощь врачейФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

Третий час в Хабаровске продолжается несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Несмотря на все увещевания первых лиц региона и общественных деятелей люди снова собрались на центральной площади краевой столицы. Сегодня, в регионе жарко, температура воздуха поднялась до +35. Пребывание на открытом солнце в такую погоду опасно для детей и пожилых граждан. На площади дежурят бригады скорой помощи. И не зря. Помощь медиков понадобилась пожилой демонстрантке. Женщине стало плохо от жары, шума и переполняющих эмоций. У горожанки поднялось давление, и врачами было принято решение о госпитализации.

«Мы здесь не за деньги!» Несмотря на 30-градусную жару, на митинг в Хабаровске вышли тысячи людей

00:00
00:00

Напомним, власти региона настойчиво просят граждан позаботиться о своем здоровье и воздержаться от посещения публичных мероприятий. Помимо вредного влияния солнца в Хабаровском крае сохраняется сложная ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Пожилой хабаровчанке стало плохо на митинге.Борис КОКУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заместитель мэра Комсомольска получил штраф за лень
В Хабаровском крае детская преступность снизилась на 20%
Туроператоры Хабаровского края отменяют чартеры в связи с отсутствием желающих
Митингующие в Хабаровске не просят свободы для Сергея Фургала
Пожилой женщине из числа митингующих в Хабаровске понадобилась помощь врачей
Пособие на детей от трех до семи лет в Хабаровском крае за июль, выплатят до конца месяца
Очередная акция протеста против задержания губернатора Сергея Фургала проходит в Хабаровском крае
В Хабаровском крае начинается сезон экскурсий к лотосам
Спасатели МЧС помогли заблудившемуся в Комсомольском районе рыбаку
Обстановка в Хабаровском крае на 18 июля 2020 года: погода, заболеваемость, отключения воды, радиационный фон
Хабаровчанина накажут за попытку пройти с ножом в суд
Сильный ветер повалил деревья в Биробиджане
Полицейские устроили погоню за напавшим на пожилую хабаровчанку
Коронавирус в Хабаровском крае выходит из-под контроля
Село Верхняя Манома в Хабаровском крае освободилось от воды
В Хабаровске достраивают крупные частные медцентры
В заповеднике Хабаровского края установили метеостанцию
ВТБ на Дальнем Востоке провел первую онлайн-выдачу ипотеки
Музей Комсомольска-на-Амуре проводит международный фестиваль акварели
В Хабаровске поставят гигантские качели
В Биробиджане наводят порядок на проспекте 60-летия СССР
Киноманом может стать каждый - абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее на всей территории Хабаровского края
Хабаровский театр получит грант нацпроекта «Культура»