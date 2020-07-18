2020-07-18T09:56:22+03:00
Общество

Митингующие в Хабаровске не просят свободы для Сергея Фургала

Судить, но на своей земле, таков основной лозунг демонстрантов
Евгения МОЛОТОВА
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Митингующие в Хабаровске не просят свободы для Сергея ФургалаМитингующие в Хабаровске не просят свободы для Сергея ФургалаФото: Борис КОКУРИН
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Уже неделю жители Хабаровского края протестуют против задержания губернатора Сергея Фургала. Сегодня, 18 июля, люди в седьмой раз собрались у здания краевого правительства, несмотря на опасность заражения коронавирусной инфекцией, и жару, от которой уже пострадала одна из участниц акции. За эту неделю истерия несколько ослабла: угас пыл провокаторов, сформировалась «программа». Теперь край уже не требует безоговорочной свободы для своего губернатора. Люди сходятся в одном, виновен Сергей Иванович или нет, его должны судить на родине, и заниматься этим должен суд присяжных. Именно такие лозунги скандируют сейчас на главной площади края.

Досталось и мэру города, Сергею Кравчуку. Его позиция, в отношении ситуации не нашла поддержки у электората. Больше всего, общественность возмущают слова градоначальника о том, что проводимые акции кем-то проплачены. Это мнение прозвучало 17 июля в эфире радио «Эхо Москвы». Сегодня, в интервью газете «Коммерсант», Сергей Кравчук опроверг эти слова, рассказав, что его мнение было неправильно интерпретировано. Тем не менее собравшиеся на площади желают получить ответ от мэра, минуя СМИ.

Митингующие в Хабаровске требуют мэра.Борис КОКУРИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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