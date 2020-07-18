Заместитель мэра Комсомольска получил штраф за лень

18 Июль 2020 2020-07-18T10:06:59+03:00

Нежелание возиться с недобросовестной управляющей компанией обошлось чиновнику в пять тысяч рублей

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Житель Города юности обратился в администрацию города с жалобой на свою управляющую компанию, проигнорировавшую требования законодательства. Комсомольчанин жаловался, что в его подъезде не проводится дезинфекция.

- Вопреки требованиям федерального законодательства заявителю сообщено об отсутствии у органов местного самоуправления таких полномочий и предложено обратиться в Главное управление регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края. Обращение в семидневный срок самостоятельно должностными лицами администрации города не перенаправлено в уполномоченный орган, - отмечают в прокуратуре Комсомольска-на-Амуре, куда горожанин обратился получив отписку.

В ходе проверки, сотрудники прокуратуры выявили злоупотребление, и вынесли постановление, согласно которому заместитель главы города привлечен к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) и наказан штрафом в пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU