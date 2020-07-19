2020-07-19T03:07:19+03:00
Общество

Пропавший неделю назад в Хабаровске мальчик найден погибшим

Девятилетнего Артема последний раз видели живым 12 июля в районе пограниститута
Ксения ТУРТЫГИНА
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Летом несчастные случаи с детьми чаще всего связаны с водой - дети, да и взрослые, купаются в опасных местах. Фото: МЧС по Хабаровскому краюЛетом несчастные случаи с детьми чаще всего связаны с водой - дети, да и взрослые, купаются в опасных местах. Фото: МЧС по Хабаровскому краю
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Хабаровский добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас» сообщил, что поиски девятилетнего Артема завершены – ребенок обнаружен погибшим.

Мальчика начали искать 12 июля, поиски вели полиция и добровольцы. Не уточняется, что произошло с ребенком – был это несчастный случай или чьи-то противоправные действия.

Спасатели и добровольцы просят взрослых не оставаться в стороне, если те встречают детей в заведомо опасных местах или в неурочное время. Один звонок в полицию может спасти детскую жизнь.

Пропадают и взрослые, довольно распространенная причина – заблудился в лесу. Грибникам и любителям рыбалки не стоит полагаться на свое хорошее знание местности, излишняя самоуверенность может довести до беды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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