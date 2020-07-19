Пропавший неделю назад в Хабаровске мальчик найден погибшим
Хабаровский добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас» сообщил, что поиски девятилетнего Артема завершены – ребенок обнаружен погибшим.
Мальчика начали искать 12 июля, поиски вели полиция и добровольцы. Не уточняется, что произошло с ребенком – был это несчастный случай или чьи-то противоправные действия.
Спасатели и добровольцы просят взрослых не оставаться в стороне, если те встречают детей в заведомо опасных местах или в неурочное время. Один звонок в полицию может спасти детскую жизнь.
Пропадают и взрослые, довольно распространенная причина – заблудился в лесу. Грибникам и любителям рыбалки не стоит полагаться на свое хорошее знание местности, излишняя самоуверенность может довести до беды.
ИСТОЧНИК KP.RU