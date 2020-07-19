Отключения горячей и холодной воды в Хабаровске 19 июля 2020 года
Сегодня, 19 июля 2020 года, в Хабаровске без горячей воды остаются потребители Железнодорожного, Краснофлотского, Центрального и Кировского районов, находящиеся в зоне снабжения ТЭЦ-3, сообщает пресс-служба администрации города.
Горячая вода была отключена в их домах 13 июля – теплосети встали на ремонт. По графику отложить тазики и оставить чайники для чая и кофе горожане смогут с 26 июля – энергетики завершат ремонт в ночь с 25 на 26 число.
По информации диспетчерской службы Хабаровска, отключений холодной воды, электричества и газа в городе не зафиксировано.
ИСТОЧНИК KP.RU