2020-07-19T03:38:01+03:00
Недвижимость

Отключения горячей и холодной воды в Хабаровске 19 июля 2020 года

В городе продолжаются работы по опрессовке и ремонту теплосетей
Ксения ТУРТЫГИНА
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Теплосети готовят к зиме, уж лучше летом умываться холодной водой, чем зимой греться от конфорокТеплосети готовят к зиме, уж лучше летом умываться холодной водой, чем зимой греться от конфорокФото: Ольга КИВА
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Сегодня, 19 июля 2020 года, в Хабаровске без горячей воды остаются потребители Железнодорожного, Краснофлотского, Центрального и Кировского районов, находящиеся в зоне снабжения ТЭЦ-3, сообщает пресс-служба администрации города.

Горячая вода была отключена в их домах 13 июля – теплосети встали на ремонт. По графику отложить тазики и оставить чайники для чая и кофе горожане смогут с 26 июля – энергетики завершат ремонт в ночь с 25 на 26 число.

По информации диспетчерской службы Хабаровска, отключений холодной воды, электричества и газа в городе не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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