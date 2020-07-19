Паводковая обстановка в Хабаровском крае на 19 июля 2020 года

19 Июль 2020 2020-07-19T06:54:17+03:00

В этом году уровень Амура очень низкий, ничто - по крайней мере, пока - не предвещает наводнения Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Опасно высоких подъемов уровня рек края не прогнозируется, однако местами подтапливает приусадебные участки

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Как сообщает пресс-служба МЧС по Хабаровского края, после прошедших дождей до отметки «неблагоприятное явление» (НЯ) поднимется река Урми.

У села Кукан 19-21 июля ожидается подъем до 800-850 см (НЯ 850 см). За минувшие сутки Урми поднялась на шесть сантиметров.

При уровне речки 800-820 см возможно подтопление в Кукане тридцати пяти приусадебных участков, в поселке Догордон – четырех огородов. Если река пойдет и дальше вверх, в зону подтопления попадет Наумовка и участок межпоселковой автомобильной дороги Кукан – Догордон (34 км).

Уровень Амура у Хабаровска, по информации Хабаровского гидрометеоцентра, утром 19 июля составлял 214 см, в течение ближайших двух суток ожидается спад уровня на 25-30 см. Температура воды 23,6ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU