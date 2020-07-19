В Гродековском музее готовятся отметить день рождения зайца Петровича

19 Июль 2020 2020-07-19T07:28:43+03:00

Если вы еще не знакомы с именинником, то представляем вам Петровича! Скриншот из аккаунта Гродековского музея, рисунок Александра Лепетухина

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Александр Лепетухин всю свою жизнь был известен как художник, но с рождением внучки Маши стал сказочником. Из тех сказок, которые дедушка рассказывал малышке родился сборник «Хехцирские сказки», отмеченный премией им. Ершова.

В Хабаровске в музее археологии (входит в состав Гродековского музея) как раз проходит одноименная выставка. Музейщики решили отпраздновать день рождения главного героя сказок – зайца Петровича, во многом списанного Лепетухиным с самого себя. Известно, что Петрович и Маша родились в один день – 22 июля. Но как это выяснили?!

- В семье художника сохранился набросок иллюстрации, на которой заяц Петрович и девочка Маша поздравляют друг друга с днём рождения, - раскрыли в музее тайну. - И раз наш музей и музей археологии, где разместилась выставка «Хехцирские сказки», пока закрыты и не принимают гостей, мы отметим праздник онлайн. Вас ждёт серия публикаций в наших аккаунтах в Instagram, Facebook и Вконтакте.

Всех друзей Петровича и хехцирских обитателей приглашают на праздник, который начнется в 11 часов 22 июля. В программе – мультфильм, мастер-классы, поздравления и сюрпризы, которые, естественно, пока не раскрываются. Музейные работники предлагают всем желающим записать поздравления для Петровича или сделать для него открытку и выложить видео и фото на страничке автора. Не забудьте тегнуть аккаунты музея, чтобы ваше поздравление заметили и поделились им.

ИСТОЧНИК KP.RU