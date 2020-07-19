Мэр Комсомольска объявил о предстоящем капитальном ремонте Мемориального комплекса

Мемориальный комплекс находится не в лучшем состоянии. Фото: из аккаунта А. Жорника

В своем Инстаграм Александр Жорник, мэр Комсомольска-на-Амуре, написал, что пришла пора капитально отремонтировать Мемориальный комплекс. Памятник был открыт в 1972 года, с тех пор несколько раз ремонтировали, последнее время косметический ремонт приходится делать ежегодно. Но кардинально это ситуацию не меняет.

- Каждый год администрация пытается точечно что-то подклеить, что-то подкрасить, но всё это недостаточные меры. Каменные скульптуры покрываются мхом, тротуарная брусчатка приходит в негодность, плитка на тумбах с именами героев-комсомольчан трескается и отваливается, плиты на обрамлении комплекса разрушаются. Смотреть на всё это больно, - эмоционально высказался градоначальник.

На днях мэр со специалистами администрации и авторами проекта осмотрел комплекс. Из шести авторов в живых осталось двое – архитектор Владимир Баев и скульптор Надежда Ивлева.

- Они теперь уже в более чем почтенном возрасте, но очень переживают за свое детище и с радостью приняли участие в нашем осмотре. В ходе прошлой реконструкции мемориала с ними почему-то забыли посоветоваться, что привело к обидам и долгим спорам. А мне очень важно их выслушать, узнать их видение, - объяснил Александр Жорник.

Мэр дал поручение подготовить проект реконструкции и подсчитать его сметную стоимость. Уже сейчас понятно, что городской бюджет не сможет вытянуть все расходы. Александр Жорник выразил надежду, что в важном деле сохранения памяти городу помогут край и неравнодушные люди.