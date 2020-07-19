В ЕАО медработники, переболевшие коронавирусом, суммарно получили свыше полутора миллионов рублей выплат

19 Июль 2020 2020-07-19T11:09:15+03:00

В правительстве края создается рабочая группа, которая изучит каждый случай отказа в выплатах, чтобы не оставалось сомнений и обид Фото: Правительство ЕАО

Всего в области с момента появления первого случая COVID-19 заболел 51 медицинский работник

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Как сообщает пресс-служба правительства ЕАО, сотрудникам лечебных учреждений, которые подхватили новую коронавирусную инфекцию на работе, положены страховые выплаты. Данная мера утверждена президентом.

Важно, что получить деньги (сумма выплаты – 68 811 рублей) может только тот, кто заразился на работе. Если же врач или медсестра «импортировали» вирус из других регионов, мера поддержки на них не распространится. При каких обстоятельствах заболел медработник, устанавливает специальная комиссия.

Из 51 заболевшего медработника отказы в получении страховой выплаты получили 17 заявителей. Деньги выплачены 23 медработникам, еще один на очереди – на него должны поступить средства из Фонда социального страхования.

Отдельно создана рабочая группа, на которой будет детально рассмотрен каждый случай отрицательного ответа.

ИСТОЧНИК KP.RU