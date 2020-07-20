2020-07-19T15:44:14+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае на 20 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

В целом в регионе без осадков
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае на 20 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае на 20 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонФото: Ольга КИВА
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Сегодня, 20 июля, в Хабаровске без существенных осадков, ночью +20 +22, днем +29 +31, ветер юго-восточный 6-11 м/с. На юге края без осадков, ночью +18 +23, днем +28 +35, ветер юго-западный 5-10 м/с. В центральных районах без существенных осадков, ночью +12 +23, днем +21 +35, ветер южный, юго-западный 4-11 м/с. На севере края без существенных осадков, ночью +10 +21, днем +12 +33, ветер различных направлений 4-11 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По информации регионального минздрава, в крае в общей сложности зафиксировали 6088 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них излечившихся 3201 человек, скончавшихся 49 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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