2020-07-20T02:56:32+03:00
Общество

Прокуратура проверяет сообщение о падении ребенка в люк в Биробиджане

Происшествие случилось на прошлой неделе, 16 июля
Александр ШТААЛЬ
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Прокуратура проверяет сообщение о падении ребенка в люк в БиробиджанеПрокуратура проверяет сообщение о падении ребенка в люк в БиробиджанеФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Биробиджане в незакрытый люк провалился ребенок. По предварительной информации, инцидент случился на прошлой неделе, 16 июля, во дворе жилого дома №31 по улице Шолом-Алейхема. Прокуратура уже проводит проверку этого сообщения.

- Пока известно, что в колодец провалился семилетний мальчик. Глубина люка составляет полтора-два метра. На момент происшествия люк был накрыт металлической пластиной, не закрепленной к основанию колодца. Это обстоятельство не отвечает требованиям безопасности, предусмотренным к содержанию и обслуживанию подземных инженерных коммуникаций, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Произошедшее заметил сосед, который в тот момент находился на балконе. Он пришел на помощь, вытащил мальчика и обратился в больницу. После падения у ребенка на теле остались ушибы и ссадины. Работникам прокуратуры предстоит дать оценку действиям лиц, ответственных за эксплуатацию колодцев водопроводных и канализационных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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