2020-07-20T02:51:04+03:00
Происшествия

Велосипедист на «зебре» попал под колеса авто в Хабаровске

Происшествие случилось накануне, 19 июля, на улице Краснореченской
Александр ШТААЛЬ
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Велосипедист на «зебре» попал под колеса авто в ХабаровскеВелосипедист на «зебре» попал под колеса авто в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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Велосипедист на «зебре» попал под колеса авто в Хабаровске. По предварительной информации, инцидент случился вчера вечером, 19 июля, на улице Краснореченской. Машина Honda Fit двигалась со стороны улицы Прогрессивной в сторону улицы Суворова. В районе дома №38 иномарка наехала на велосипедиста, пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Велосипедист не спешился перед тем, как перейти дорогу.

- Как результат, пострадал владелец двухколесного транспорта. У него диагностировали сотрясение головного мозга, ушибленную рану головы, рану первого пальца стопы. Также на теле горожанина остались синяки, - рассказал информированный источник.

В отношении автолюбителя и велосипедиста составили административные протоколы. Оба были трезвы на момент происшествия.

Водителей и пешеходов убедительно просят быть предельно осторожными во время движения по дорогам. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования сигналов светофоров и дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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