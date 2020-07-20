2020-07-20T02:50:02+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровске 20 июля 2020 года: отключения воды, дорожные работы, заболеваемость

Без горячей воды остаются 1583 жилых дома
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровске 20 июля 2020 года: отключения воды, дорожные работы, заболеваемостьОбстановка в Хабаровске 20 июля 2020 года: отключения воды, дорожные работы, заболеваемостьФото: Ольга КИВА
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В Хабаровске, по данным на утро 7 июля 2020 года, не зафиксировали отключений холодной воды. Без горячей воды остаются 1583 жилых дома и 88 социальных объектов. Подачу ресурса приостановили в районе ХТЭЦ-3 до 26 июля 2020 года из-за ремонта оборудования. Также ремонтные работы проводят в котельной по улице Мельничная, 27 А.

- Жителей Хабаровска предупреждают, что сегодня, 20 июля, проведут дорожные работы на улицах Краснореченская, Муравьева-Амурского, Николаевская, Радищева, Карла Маркса, Герасимова, в переулках Ленинградский и Смены, на проезде Демьяна Бедного. Водителей и пешеходов просят корректировать маршруты своего движения, - рассказали в городской администрации.

По данным регионального минздрава, на утро 20 июля в Хабаровске и Хабаровском районе зафиксировали 4967 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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