В Хабаровске случился пожар на территории автосервиса

20 Июль 2020 2020-07-20T03:14:25+03:00

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В Хабаровске в 4:40 20 июля 2020 года на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска поступило сообщение. Звонивший сообщил о возгорании на территории автосервиса на улице Антенной. Прибывшие огнеборцы провели разведку и выяснили, что пожар возник в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании. С одной стороны по отношению к нему был автосервис, с другой – авторазборка.

- Огонь охватил крышу здания, внутри которого находились автомобили в разобранном состоянии. Началось тушение пожара и разбор конструкций. Из постройки вынесли газовый и кислородный баллоны. Локализовать возгорание смогли к 6.18. От огня пострадала территорию площадью 400 квадратных метра, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что данных о пострадавших не было. В тушении задействовали 33 человека личного состава и восемь единиц техники. Причины возгорания установят сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU