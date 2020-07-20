20 Июль 2020 2020-07-20T07:06:41+03:00

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На улице Орехова в Комсомольске временно приостановят движение. Предполагается, что ограничения вступят в силу в 10 часов утра 23 июля и продлятся до 30 июля. В этот период автотранспорт не сможет проехать на участке от пересечения улицы Орехова с проспектом Победы до пересечения с улицей Ленинградская.

- Причина временных неудобств - это ремонт проезжей части улицы Орехова. Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Внимание автолюбителей обращают на то, что объехать закрытый участок улицы Орехова можно будет по улицам Советская, Лазо и Ленинградская, а также по проспекту Победы. Общественный транспорт будет объезжать по маршруту: проспект Победы - улица Лазо - улица Ленинградская - улица Советская и в обратном направлении.

Жителей и гостей города убедительно просят учитывать вышеизложенную информацию при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU