20 Июль 2020 2020-07-20T07:05:27+03:00

В Хабаровском крае на лето трудоустроились больше 290 студентов Фото: Правительство Хабаровского края

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В Хабаровском крае на лето трудоустроились больше 290 студентов. По предварительным данным, в июне работу на предприятиях дальневосточных регионов получили 183 молодых человека, в июле - еще 101. Из-за пандемии направления временного трудоустройства скорректировали.

- Больше всего ребят трудоустроили на рыбопромышленные предприятия. Работу молодым людям нашли на Чукотке, Камчатке, Сахалине и в Хабаровском крае. Также молодежь трудится на стройках, в ресторанах и гостиницах. Их зарплата по данным направлениям варьируется от 15 до 45 тысяч рублей, - рассказали в главном управлении внутренней политики края.

Кроме того, студенты работают в КГБУЗ «Городская клиническая больница №10», перепрофилированном в инфекционный госпиталь. Они в трудятся в качестве операторов call-центра, санитаров, медицинских сестер, проводят беседы с населением по профилактике коронавирусной инфекции.

Напомним, консультации по участию в молодежном трудовом движении можно получить по телефонам: 8 (4212) 31-66-41 и 30-42-62.

ИСТОЧНИК KP.RU