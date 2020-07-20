Отправляясь в путешествие, не забудьте о полезных сервисах от Почты России

20 Июль 2020 2020-07-20T07:04:17+03:00

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Мобильное приложение Почты России вовремя оповестит о поступлении письма или посылки. Для получения заказных писем можно бесплатно подключить соответствующий сервис. Для того, чтобы получать электронные заказные письма от судов, ГИБДД и других государственных ведомств, нужно отметить свое согласие на сайте Госуслуг или на сайте Почты России zakaznoe.pochta.ru. После этого письма начнут приходить в электронном формате, идти за ними в почтовое отделение не придется. В любой момент их можно будет прочитать в мобильном приложении Почты России.

- В качестве основного помощника наши постоянные клиенты выбирают мобильное приложение Почты России, что позволяет уйти от ожидания бумажных уведомлений и получить поступившую почту без личного посещения почтовых отделений, - отметила заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Елена Шандова.

Мобильное приложение не только уведомит о поступлении мелкого пакета или посылки и срока хранения, но и предложит выбрать удобный день для доставки почтового отправления на дом. Если возможности получить ожидаемую почту нет, то следует перед отъездом принести в отделение Почты России заявление на платное продление хранения. Продлить хранение возможно до 2 месяцев.

Срок хранения почтовых переводов, письменной корреспонденции, международных мелких пакетов и посылок составляет 30 дней. Письма и уведомления с отметкой «судебное» хранятся в почтовом отделении 7 дней.