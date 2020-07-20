2020-07-20T07:03:00+03:00
Общество

В Хабаровске пассажира накажут за курение на борту самолета

Нарушитель прибыл в краевую столицу из Иркутска
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске пассажира накажут за курение на борту самолетаВ Хабаровске пассажира накажут за курение на борту самолетаФото: УТ МВД России по ДФО
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В Хабаровске пассажира накажут за курение на борту самолета. По предварительной информации, 28-летний нарушитель прибыл в краевую столицу рейсом «Иркутск - Хабаровск». О нем сообщили в дежурную часть транспортной полиции, правоохранители встретили курильщика.

- Во время разбирательств выяснили, что житель Иркутской области во время перелета отказался выполнить законные требования экипажа и пошел покурить в туалетную комнату самолета, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Дальневосточному федеральному округу.

За данный проступок в отношении нарушителя составили административный протокол по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». В качестве наказания пассажиру могут назначить штраф.

Жителей и гостей города убедительно просят соблюдать правила поведения в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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