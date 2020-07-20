20 Июль 2020 2020-07-20T05:23:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Из подтопленных домов села Дубовый мыс в Хабаровском крае ушла вода. Такие данные предоставили по данным на 20 июля 2020 года в региональном ГУ МЧС России. Пока остаются подтопленными восемь приусадебных участков, один участок объездной автодороги Гасси - Дубовый Мыс размыт.

- На подтопленных территориях продолжается мониторинг обстановки. Спасатели готовы оказать необходимую помощь местному населению. Сотрудники администрации населенного пункта проводят подворовой обход, оценивают ущерб, - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Отметим также, что гидрологическая обстановка стабилизировалась на реке Урми у села Кукан. Данных о подтоплениях на этой территории не было. В Центре управления в кризисных ситуация МЧС России по Хабаровскому краю организовали обмен оперативной информацией с главами поселений, едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов, различных ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU