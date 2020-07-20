Первая Общественная палата Хабаровска начнет свою работу

20 Июль 2020 2020-07-20T07:01:10+03:00

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Первая в истории Хабаровска Общественная палата города начнет свою работу. Завтра, 21 июля в 14.30, в конференц-зале Городского дворца культуры изберут председателя и руководящий состав, а также определят список вопросов, требующих безотлагательного решения.

- Общественную палату создали 20 мая этого года. В ее составе представители различных профессий, религиозных и политических взглядов. Средний возраст ее членов - 45 лет, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, Общественную палату города создали по инициативе председателя общественного Совета Хабаровска Сергея Галицына. Он предложил объединить советы, действующие в городе. К слову, ранее 28 хабаровских общественных советов действовали по своим планам. Им не хватало координации, чтобы повысить эффективность работы. Сейчас за этот процесс будут отвечать участники Общественной палаты.

ИСТОЧНИК KP.RU