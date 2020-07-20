Погода на неделю 20-26 июля: в Хабаровском крае ожидаются сильные дожди

20 Июль 2020 2020-07-20T06:59:49+03:00

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В Хабаровском крае прогнозируют сильные дожди. Грозовые ливни ожидаются в начале этой недели. Неустойчивую погоду принесет атмосферный фронт, смещающийся со стороны Приморья.

- По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются во всех районах края. Сначала прольются мощные ливни, ближе к среде выпадут кратковременные осадки. Температура воздуха будет в пределах +23 +25 градусов, местами до +30 градусов. Жары уже не будет, - сообщили в Дальневосточном УГМС.

Отметим также, что из-за жаркой погоды возникли несколько природных пожаров. На сегодняшний день в регионе действуют шесть очагов в Аяно-Майском районе. Угрозы населенным пунктам нет. Жителей региона убедительно просят не разводить костры и не вести огневые работы, так как это может привести к возгораниям, как следствие, к крупным пожарам.

ИСТОЧНИК KP.RU