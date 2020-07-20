В Хабаровском краев банк ВТБ в июне увеличил количество выданных ипотечных кредитов

20 Июль 2020 2020-07-20T06:53:39+03:00

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ВТБ в Хабаровском крае по итогам июня 2020 года выдал 279 ипотечных кредитов на сумму 767 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года число сделок выросло на 35%, объем выдачи кредитов - на 41%. В сравнении с маем 2020 года прирост показателя составил 9%.

Почти треть от общего объема выдач в июне заняло рефинансирование ипотечных кредитов других банков: по итогам месяца банк помог снизить ипотечную ставку для 89 жителей края на сумму свыше 204 миллионов рублей. Если сравнивать текущий результат с июнем прошлого года, то число рефинансированных кредитов увеличилось в 5 раз, и в 4,5 раза вырос их объем.

- Спрос на ипотеку восстанавливается после неблагоприятного периода пандемии. Мы ожидаем дальнейшего роста выдач: этому будет способствовать, в том числе, недавнее расширение условий программы «Ипотека с господдержкой 2020» со ставкой 6,5%, - прокомментировал вице-президент, управляющий ВТБ в Хабаровском крае и ЕАО Евгений Орлов.

На сегодняшний день клиенты могут оформить и рефинансировать ипотеку в ВТБ по ставке от 5% в рамках госпрограммы для семей с двумя и более детьми или по собственной программе банка для семей со вторым ребенком, родившимся в 2020 году, под 7,9%.

ВТБ выдает ипотеку по ставке от 6,5%, совместные условия с отдельными застройщиками позволяют получить кредит под 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя.

Рефинансирование для зарплатных клиентов возможно от 8,3%, для заемщиков других банков - под 8,5%. Кредит может быть оформлен на срок до 30 лет с суммой от 600 тысяч рублей до 60 миллионов рублей. Первоначальный взнос - от 10% от стоимости объекта недвижимости в зависимости от программы.