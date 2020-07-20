Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 20 июля 2020 года: 103 пациента получают лечение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Комсомольске-на-Амуре, по состоянию на 20 июля 2020 года, в инфекционном госпитале находятся 328 пациентов. Из них у 103 человек диагностирован коронавирус, все они получают лечение. За последние сутки выписали после выздоровления трех человек, госпитализировали 0, один летальный исход.

- В реанимационном отделении на сегодняшний день находятся 18 пациентов. У 10 человек, контактировавших с зараженными, подозревают коронавирус. Лечение также получают 215 пациентов с внебольничной пневмонией, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что на амбулаторном лечении находятся 30 пациентов, у которых диагностировали COVID-19. Жителей Города юности убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, предпринимайте меры предосторожности: чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку, обрабатывайте поверхности дезинфицирующими средствами.