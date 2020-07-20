20 Июль 2020 2020-07-20T07:25:55+03:00

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Трассу Хабаровск- Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре начали ремонтировать. За время масштабных работ в 2020 году обновят 61 километр трассы. По предварительной информации, приведут в порядок три объекта общей протяженностью 25 километров в районе населенных пунктов Анастасьевка, Краснознаменка и Октябрьский. Еще 36 километров дороги защитят слоями износа. Это поможет предупредить и приостановить начавшиеся процессы старения битума.

- С целью повышения уровня безопасности дорожного движения восстановят линии электроосвещения в Анастасьевке и Краснознаменке. Все отремонтированные объекты сдадут в эксплуатацию в конце октября, – отметил Сергей Петраев, директор ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Отметим также, что до конца 2021 года отремонтировать собираются еще 174 километра дороги и 527 погонных метров искусственных сооружений на ней. Ремонт 35 километров начнется уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU