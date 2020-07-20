20 Июль 2020 2020-07-20T10:01:12+03:00

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В недострое на улице Алексеевской в Хабаровске благоустраивают двор. Работу уже выполнили наполовину, рабочий процесс идет в соответствии с графиком. На стройке сегодня трудятся около 70 человек. Они также обустраивают кровлю, завершают оштукатуривание помещений.

- Задержек с поставкой материалов нет. В конце месяца на стройке организуют встречу с будущими жильцами. Они проверят, насколько продвинулся процесс. В планах передать объект на экспертизу в конце ноября, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Напомним, сдать жилье в эксплуатацию собираются в декабре текущего года. К слову, все квартиры сделают «под ключ», то есть с ремонтом. Новоселам останется только завезти мебель. Дом рассчитан на 68 квартир эконом-класса: четыре трехкомнатные, 24 «двушки» и 20 однокомнатных. В наличии уже есть электричество, вода и канализация, также подвели газовую трубу.

ИСТОЧНИК KP.RU