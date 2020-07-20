В Комсомольске-на-Амуре установили заново колонки водоснабжения

20 Июль 2020 2020-07-20T10:00:06+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре накануне, 19 июля, заново установили шесть колонок водоснабжения. Работу провели на улицах микрорайона «Амурсталь». Ранее устройства демонтировали, так как они предназначались для обеспечения водой жителей деревянных многоквартирных домов, которые признали аварийными и начали их сносить.

- Отметим также, что до демонтажа не учли, что воду из колонок берут жильцы близлежащих индивидуальных домов. Они опасаются употреблять воду из колодцев, сомневаясь в ее качестве, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Жильцы этих самых домов и обратились в мэрию с жалобами. Сообщения от жителей поступили в субботу, 18 июля. В этот же день мэр Александр Жорник поручил управлению ЖКХ администрации города разобраться. Колонки решили вернуть на прежнее место. Также выясняют, как организовано водоснабжение жителям частного сектора микрорайона «Амурсталь».

ИСТОЧНИК KP.RU