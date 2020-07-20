20 Июль 2020 2020-07-20T09:59:21+03:00

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В Хабаровске участница Великой Отечественной войны отмечает вековой юбилей. Поздравления принимает Наталья Гавриловна Горпенко, в том числе от имени президента России и правительства края.

- Наталья Гавриловна родилась в Рязанской области, окончила семилетнюю деревенскую школу, училась в Рязанской фельдшерско-акушерской школе. В ряды Красной армии ее призвали 25 июня 1941 года. Служила в сортировочном эвакогоспитале №1860, сформированном в Рязанском пединституте. В составе Третьего Белорусского фронта эвакогоспиталь участвовал в боях за освобождение Белоруссии, Смоленска, Прибалтики, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Наталья Гавриловна спасала тяжелораненых солдат, работала без остановки по два-три дня. Для нее День Победы наступил в Прибалтике, в городе Каунас. На Дальний Восток попала вместе с другими медработниками госпиталя. В Хабаровске служила медицинской сестрой в эвакогоспитале №880. В целом отработала медсестрой 37 лет в горбольнице №6 Хабаровска.

ИСТОЧНИК KP.RU