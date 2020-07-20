В Комсомольске-на-Амуре разыскивают подозреваемого в хищении из магазина

20 Июль 2020 2020-07-20T09:58:23+03:00

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В Комсомольске -на- Амуре разыскивают подозреваемого в хищении. По предварительной информации, мужчина вынес из магазина чужое имущество. Всех, кто знает человека, изображенного на фото, или располагающих информацией о нем убедительно просят помочь.

- Разыскивается Бобылев Глеб 1997 года рождения. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне от чужой беды, сообщите информацию о нем или его местонахождении по телефону 8-914-185-21-03 или по номеру «02». Всем позвонившим гарантируют конфиденциальность, - рассказали в УМВД России по Комсомольску -на- Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU