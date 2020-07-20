2020-07-20T11:14:47+03:00
Общество

В Хабаровске пресекают незаконную торговлю овощами и рыбой

В отношении лоточников составляют протоколы
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске пресекают незаконную торговлю овощами и рыбойВ Хабаровске пресекают незаконную торговлю овощами и рыбойФото: Евгения ГУСЕВА
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В Хабаровске пресекают незаконную торговлю овощами, фруктами и рыбой. Рейды проводят сотрудники полиции и муниципальные контролеры. За последнюю неделю проверяющие отработали восемь точек во всех районах города.

- Побывали на улице Тихоокеанская в районе дома 201 В, на перекрестке Гагарина-Воровского, в ДОСах, на улице Суворова и прочих. Многие торговцы сразу сворачивали деятельность, на двоих торговцев рыбой составлены протоколы, - рассказала Марина Перова, и.о. начальника отдела по организации работы рынков и мелкой розницы городского профильного управления.

В отношении нарушителей составляют протоколы по статье «Осуществление розничной торговли, а также оказание услуг в неустановленных для этих целей местах». В качестве наказания им могут назначить штрафы в сумме от двух до 20 тысяч рублей. К слову, в целом в краевой столице количество нелегальных торговых точек несколько уменьшилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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