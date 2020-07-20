2020-07-20T11:13:49+03:00
Общество

Нового заместителя мэра представили в Хабаровске

О назначении стало известно сегодня, 20 июля
Александр ШТААЛЬ
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Нового заместителя мэра представили в ХабаровскеНового заместителя мэра представили в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
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Нового заместителя мэра представили в Хабаровске. О назначении стало известно сегодня, 20 июля. Алексей Владимирович Богданов принял должность первого заместителя мэра города по городскому хозяйству. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для справки: Алексей Владимирович Богданов родился в 1981 году. У него два высших образования. Сначала в 2003 году он получил диплом Дальневосточного государственного университета путей сообщения, а в 2012 году окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права. Опыт руководящей работы более 13 лет. Полуфиналист конкурса управленцев «Лидеры России» в 2020 году.

Ранее сообщалось о назначении заместителем мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Игоря Григорьевича Михайловского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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