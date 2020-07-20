В ЕАО ожидаются сильные дожди, грозы и ветер

20 Июль 2020 2020-07-20T11:12:51+03:00

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В ЕАО ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды уже завтра, 21 июля. Из-за осадков может повыситься уровень воды во всех водоемах.

- На сегодняшний день уровень воды в реках региона ниже уровня поймы, но остается выше нормы в реках Биджан, Тунгуска и Большой Ин. Есть вероятность подтопления дорог и низкопойменных участков местности, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Жителей региона призывают остаться дома, воздержаться от сплавов, походов в лес. Водителей призывают быть аккуратнее за рулем. Отметим также, что подразделения готовы реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Напомним, телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - «101», единый телефон вызова экстренных служб - «112».

ИСТОЧНИК KP.RU