2020-07-20T11:12:51+03:00
Общество

В ЕАО ожидаются сильные дожди, грозы и ветер

Во власти непогоды регион окажется завтра, 21 июля
Александр ШТААЛЬ
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В ЕАО ожидаются сильные дожди, грозы и ветерВ ЕАО ожидаются сильные дожди, грозы и ветерФото: Евгения ГУСЕВА
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В ЕАО ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды уже завтра, 21 июля. Из-за осадков может повыситься уровень воды во всех водоемах.

- На сегодняшний день уровень воды в реках региона ниже уровня поймы, но остается выше нормы в реках Биджан, Тунгуска и Большой Ин. Есть вероятность подтопления дорог и низкопойменных участков местности, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Жителей региона призывают остаться дома, воздержаться от сплавов, походов в лес. Водителей призывают быть аккуратнее за рулем. Отметим также, что подразделения готовы реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Напомним, телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - «101», единый телефон вызова экстренных служб - «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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