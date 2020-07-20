2020-07-20T11:12:04+03:00
Общество

В Комсомольске-на-Амуре график автобусов изменится 23-30 июля

Это вынужденная мера в связи с ремонтом на улице Ореховой
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске-на-Амуре график автобусов изменится 23-30 июляВ Комсомольске-на-Амуре график автобусов изменится 23-30 июляФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре график автобусов изменится 23-30 июля. Неудобства связаны с ремонтными работами на улице Орехова. На участке дороги от проспекта Победы до улицы Ленинградская автобусы №№ 3, 19, 21, 24, 28 и 37 поедут в объезд автобусной остановки «Клюшка» по схеме: улица Советская - улица Ленинградская - улица Лазо - проспект Победы и далее по маршруту.

- Автобусы №№ 3, 19, 21 и 37 по пути со стороны Ленинского округа в сторону Центрального округа остановятся на улицах Ленинградская, 54 (магазин №5), Ленинградская, 62 (магазин №12), Лазо, 67 (34-й квартал), на проспекте Победы (магазин «Луч») и далее по маршруту, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Остановки в Ленинском округе для автобуса №24 в сторону улицы Уральской будут на улицах Лазо, 75 (по требованию), Лазо, 67 (34-й квартал) и далее по маршруту. По пути к микрорайону «Амурлитмаш» автобусы останавливаются на улицах Ленинградская, 62 (магазин №12), Лазо, 67 (34-й квартал), проспект Победы (магазин «Луч») и далее по маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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