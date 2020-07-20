20 Июль 2020 2020-07-20T11:10:28+03:00

В окрестностях Хабаровска и на юге Приморья обитает единственный вид ни на кого не похожего коридала Мартыновой

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В Хабаровском крае нашли редчайшее насекомое - коридал Мартыновой. Это малоизвестные и малочисленные группы насекомых, не похожие на остальных. Они дальние родственники сетчатокрылых насекомых.

- Коридал представляет собой крупное насекомое с большими прозрачными крыльями. Длина тела до пяти сантиметров. Коридалы встречаются в странах теплого климата по всему свету. В окрестностях Хабаровска и на юге Приморья обитает единственный вид ни на кого не похожего коридала Мартыновой, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

К слову, в России коридалов впервые нашли на юге Приморья в начале XX века. Первые три экземпляра этого вида ученые поймали в 1926 году. Еще один экземпляр обнаружили только 40 лет спустя. Ближайшие виды к коридалу Мартыновой живут на востоке и юге Китая. В 2008 году двух представителей вида нашли в Большехехцирском заповеднике в Бычихе.

ИСТОЧНИК KP.RU