Озвучили дату досрочных выборов губернатора Хабаровского края

20 Июль 2020 2020-07-20T15:23:00+03:00

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Озвучили дату выборов губернатора Хабаровского края. Нового главу изберут в сентябре 2021 года в единый день голосования. Об этом сообщили в ЦИК. Напомним, в регионе сложилась непроста обстановка в связи с задержанием главы регионального правительства Сергея Фургала. Ему предъявили обвинение в организации убийств и в покушении на убийство 15-летней давности. В поддержку теперь уже бывшего губернатора в Хабаровском крае десятый день проходят митинги.

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ИСТОЧНИК KP.RU