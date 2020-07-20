2020-07-20T15:23:00+03:00
Политика

Озвучили дату досрочных выборов губернатора Хабаровского края

Нового главу региона выберут в сентябре 2021 года
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Озвучили дату досрочных выборов губернатора Хабаровского краяОзвучили дату досрочных выборов губернатора Хабаровского краяФото: Мария ИГНАТЬЕВА
Изменить размер текста:

Озвучили дату выборов губернатора Хабаровского края. Нового главу изберут в сентябре 2021 года в единый день голосования. Об этом сообщили в ЦИК. Напомним, в регионе сложилась непроста обстановка в связи с задержанием главы регионального правительства Сергея Фургала. Ему предъявили обвинение в организации убийств и в покушении на убийство 15-летней давности. В поддержку теперь уже бывшего губернатора в Хабаровском крае десятый день проходят митинги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«На политической карьере Фургала, наверное, можно поставить крест: политолог о задержании губернатора Хабаровского края»:

Впрочем, специалист предполагает, что выводы пока делать рано, надо дождаться дальнейших шагов Москвы (подробности)

«Биография Сергея Фургала: главное, что известно о задержанном губернаторе Хабаровского края»:

Девятого июля 2020 года СК задержал Сергея Фургала - приводим биографию губернатора Хабаровского края (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Озвучили дату досрочных выборов губернатора Хабаровского края
В Хабаровском крае нашли редчайшее насекомое
В Комсомольске-на-Амуре график автобусов изменится 23-30 июля
В ЕАО ожидаются сильные дожди, грозы и ветер
Нового заместителя мэра представили в Хабаровске
В Хабаровске пресекают незаконную торговлю овощами и рыбой
В Комсомольске-на-Амуре разыскивают подозреваемого в хищении из магазина
В Хабаровске участница Великой Отечественной войны отмечает вековой юбилей
В Комсомольске-на-Амуре установили заново колонки водоснабжения
В недострое на улице Алексеевской в Хабаровске благоустраивают двор
Трассу Хабаровск - Лидога -Ванино - Комсомольск-на-Амуре начали ремонтировать
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 20 июля 2020 года: 103 пациента получают лечение
В Хабаровском краев банк ВТБ в июне увеличил количество выданных ипотечных кредитов
Погода на неделю 20-26 июля: в Хабаровском крае ожидаются сильные дожди
Первая Общественная палата Хабаровска начнет свою работу