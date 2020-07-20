Озвучили дату досрочных выборов губернатора Хабаровского края
Озвучили дату выборов губернатора Хабаровского края. Нового главу изберут в сентябре 2021 года в единый день голосования. Об этом сообщили в ЦИК. Напомним, в регионе сложилась непроста обстановка в связи с задержанием главы регионального правительства Сергея Фургала. Ему предъявили обвинение в организации убийств и в покушении на убийство 15-летней давности. В поддержку теперь уже бывшего губернатора в Хабаровском крае десятый день проходят митинги.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«На политической карьере Фургала, наверное, можно поставить крест: политолог о задержании губернатора Хабаровского края»:
Впрочем, специалист предполагает, что выводы пока делать рано, надо дождаться дальнейших шагов Москвы (подробности)
«Биография Сергея Фургала: главное, что известно о задержанном губернаторе Хабаровского края»:
Девятого июля 2020 года СК задержал Сергея Фургала - приводим биографию губернатора Хабаровского края (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала»