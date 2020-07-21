2020-07-21T04:40:28+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае на 21 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

В целом в регионе дождливо, местами ливни
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае на 21 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае на 21 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Сегодня, 21 июля, в крае сильные дожди и ливни, грозы, усиление ветра порывами 15-20 м/с. В Хабаровске ночью +19 +21, днем +26 +28, ветер юго-восточный 7-12 м/с. На юге края температура ночью +16 +21, днем +26 +31, ветер юго-восточный 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. В центральных районах температура ночью +10+20, днем +16 +30, ветер восточный, юго-восточный 5-13 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. На севере края температура ночью +7 +18, днем +10 +23, ветер восточных направлений 4-11 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 16 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По информации регионального минздрава, в регионе зафиксировали 6208 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровевших 3228, скончавшихся 51 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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