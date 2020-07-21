2020-07-21T04:39:46+03:00
Общество

У фермеров в Хабаровском крае массово скупят сельхозпродукцию

Закуп организуют в конце августа
Александр ШТААЛЬ
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У фермеров в Хабаровском крае массово скупят сельхозпродукциюУ фермеров в Хабаровском крае массово скупят сельхозпродукциюФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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У фермеров в Хабаровском крае массово скупят сельхозпродукцию. Предполагается, что закуп организуют в конце августа при содействии АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд». Для этого выберут операторов. Документы для участия в конкурсе уже принимают специалисты фонда.

- Каждому фермеру организовать поставки своей продукции непросто. В основном из-за небольшого объема и высоких затрат на логистику. В прошлом году выбрали девять операторов. Они в свою очередь купили 723 тонны картофеля и овощей, 63 тонны меда, - отметили в краевом сельскохозяйственном фонде.

Отметим также, что закупочные цены определят с учетом инфляции. К примеру, в прошлом году средняя цена за килограмм картофеля у операторов составила 21 рубль, капусты - 15 рублей, свеклы - 12 рублей, моркови - 23 рубля, меда - 132 рубля. Подробная информация о закупе на сайте АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд».

ИСТОЧНИК KP.RU

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