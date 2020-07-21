21 Июль 2020 2020-07-21T04:38:58+03:00

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В Хабаровском крае пресекли опасные игры детей на железной дороге. По предварительной информации, происшествие случилось возле железнодорожного моста, расположенного на территории Ванинского района.

- Несовершеннолетние кричали по установленному рядом с железнодорожными путями громкоговорителю, чем мешали работать дежурной по станции. О них сообщили в транспортную полицию. На место выехали инспекторы группы по делам несовершеннолетних, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

По прибытии правоохранители увидели на железной дороге четырех ребят в возрасте от семи до 14 лет. На железнодорожные пути три брата и их друг вышли потому, что хотели искупаться в реке, но по пути заметили громкоговоритель и решили проверить, как он работает. Детей доставили в Ванинский ЛО МВД России на транспорте, где с каждым провели профилактические беседы, родителей привлекли к административной ответственности.

Родителей призывают объяснять детям, где отдых может быть опасен.

ИСТОЧНИК KP.RU