2020-07-21T02:04:28+03:00
Происшествия

В Хабаровске раскрыли кражу в товариществе собственников жилья

По версии следствия, к преступлению причастен 40-летний горожанин
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске раскрыли кражу в товариществе собственников жильяВ Хабаровске раскрыли кражу в товариществе собственников жильяФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровске раскрыли кражу в товариществе собственников жилья. По предварительной информации, неизвестный зашел в помещение, увидел, что дверь в один из кабинетов не заперта, зашел внутрь и забрал деньги. Выходя он также прихватил и шуруповерт.

- По данному инциденту провели расследование и выяснили, что к хищению причастен 40-летний ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления местный житель. Как выяснилось, деньги в сумме 95 тысяч рублей принадлежали специалисту товарищества собственников жилья, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Задержать злоумышленника смогли с поличным. При нем обнаружили похищенное имущество и деньги. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Кража». За свой проступок фигурант рискует угодить за решетку на срок до пяти лет. Пока его водворили в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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