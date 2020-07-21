2020-07-21T04:35:39+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровске 21 июля 2020 года: отключения воды, дорожные работы, заболеваемость

Без горячей воды остаются 1585 жилых домов
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Обстановка в Хабаровске 21 июля 2020 года: отключения воды, дорожные работы, заболеваемостьОбстановка в Хабаровске 21 июля 2020 года: отключения воды, дорожные работы, заболеваемостьФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

В Хабаровске, по состоянию на 21 июля 2020 года, без горячей воды остаются жильцы 1585 домов и социальные объекты в Железнодорожном, Краснофлотском, Центральном и Кировском районах. Водоснабжения не будет до 26 июля. Временные неудобства связаны с ремонтом оборудования. Отключений холодной воды не зафиксировали.

- За минувшие сутки случилась 21 дорожная авария. За неправильную парковку с городских дорог эвакуировали 15 автомобилей. По номеру «03» горожане вызывали скорую помощь 729 раз, - прокомментировали в городской администрации.

Сегодня дорожные работы планируют провести на улицах Краснореченская, Муравьева-Амурского, Николаевская, Радищева, Герасимова, Синельникова, Нагорная, Южная, Карла Маркса, а также на переулке Смены, на проезде от улицы Демьяна Бедного до Лазо, переулке Ленинградский.

По данным регионального минздрава, в Хабаровске и Хабаровском районе зафиксировали 5068 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В УФСИН Хабаровского края распределили щенков-новобранцев
В Комсомольске-на-Амуре автомобиль снес три иномарки
В Хабаровске водитель привез в больницу сбитого им же пешехода
Обстановка в Хабаровске 21 июля 2020 года: отключения воды, дорожные работы, заболеваемость
В Хабаровске раскрыли кражу в товариществе собственников жилья
В Хабаровском крае пресекли опасные игры детей
У фермеров в Хабаровском крае массово скупят сельхозпродукцию
Обстановка в Хабаровском крае на 21 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Озвучили дату досрочных выборов губернатора Хабаровского края
В Хабаровском крае нашли редчайшее насекомое
В Комсомольске-на-Амуре график автобусов изменится 23-30 июля
В ЕАО ожидаются сильные дожди, грозы и ветер
Нового заместителя мэра представили в Хабаровске
В Хабаровске пресекают незаконную торговлю овощами и рыбой
В Комсомольске-на-Амуре разыскивают подозреваемого в хищении из магазина
В Хабаровске участница Великой Отечественной войны отмечает вековой юбилей
В Комсомольске-на-Амуре установили заново колонки водоснабжения
В недострое на улице Алексеевской в Хабаровске благоустраивают двор
Трассу Хабаровск - Лидога -Ванино - Комсомольск-на-Амуре начали ремонтировать
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 20 июля 2020 года: 103 пациента получают лечение
В Хабаровском краев банк ВТБ в июне увеличил количество выданных ипотечных кредитов
Погода на неделю 20-26 июля: в Хабаровском крае ожидаются сильные дожди
Первая Общественная палата Хабаровска начнет свою работу