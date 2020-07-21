Обстановка в Хабаровске 21 июля 2020 года: отключения воды, дорожные работы, заболеваемость

21 Июль 2020 2020-07-21T04:35:39+03:00

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В Хабаровске, по состоянию на 21 июля 2020 года, без горячей воды остаются жильцы 1585 домов и социальные объекты в Железнодорожном, Краснофлотском, Центральном и Кировском районах. Водоснабжения не будет до 26 июля. Временные неудобства связаны с ремонтом оборудования. Отключений холодной воды не зафиксировали.

- За минувшие сутки случилась 21 дорожная авария. За неправильную парковку с городских дорог эвакуировали 15 автомобилей. По номеру «03» горожане вызывали скорую помощь 729 раз, - прокомментировали в городской администрации.

Сегодня дорожные работы планируют провести на улицах Краснореченская, Муравьева-Амурского, Николаевская, Радищева, Герасимова, Синельникова, Нагорная, Южная, Карла Маркса, а также на переулке Смены, на проезде от улицы Демьяна Бедного до Лазо, переулке Ленинградский.

По данным регионального минздрава, в Хабаровске и Хабаровском районе зафиксировали 5068 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU