21 Июль 2020 2020-07-21T04:34:18+03:00

В Хабаровске водитель привез в больницу сбитого им же пешехода Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске водитель привез в больницу сбитого им же пешехода. По предварительной информации, происшествие случилось в минувшие сутки, 20 июля. Водитель на машине Toyota FunCargo ехал по Матвеевскому шоссе, сбил пешехода, который переходил дорогу вне «зебры».

- Автолюбитель погрузил пострадавшего в свой автомобиль и отвез в больницу. Однако врачам оставалось только констатировать смерть, - прокомментировал информированный источник. - Известно, что на момент происшествия автолюбитель был трезв. Стаж его вождения с 2011 года.

Водителей и пешеходов в Хабаровске призывают быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, не садитесь за руль после употребления спиртных напитков. Выполняйте требования сигналов светофоров, дорожной разметки и дорожных знаков, уважайте других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU