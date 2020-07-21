2020-07-21T03:05:21+03:00
Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре автомобиль снес три иномарки

Пострадали пассажиры двух машин
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске-на-Амуре автомобиль снес три иномаркиВ Комсомольске-на-Амуре автомобиль снес три иномаркиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Комсомольске -на- Амуре утром 20 июля 2020 года в одной аварии оказались четыре машины. По предварительной информации, авто Subaru Pleo двигалось по улице Лазо в сторону Северного шоссе. В районе дома №16 по улице 7-я Речная водитель не выбрал безопасный боковой интервал и врезался в автомобиль Toyota Corolla Axio и Toyota Vista. Обе машины двигались по полосе встречного движения.

- После столкновения Subaru Pleo отбросило вправо, а потом она врезалась в машину Nissan March, которая двигалась в попутном направлении. В результате аварии пострадали пассажиры Subaru Pleo и Toyota Corolla Axio, - прокомментировали в краевой ГИБДД.

Автолюбителей в крае убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, не садитесь за руль после употребления спиртных напитков, выполняйте требования дорожных знаков, сигналов светофоров и дорожной разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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