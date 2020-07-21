21 Июль 2020 2020-07-21T04:32:55+03:00

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В УФСИН Хабаровского края распределили щенков-новобранцев. Маленькие представители породы «немецкая овчарка» росли в племенном питомнике служебного собаководства исправительной колонии №11 УФСИН России по Хабаровскому краю.

- Сейчас щенкам по четыре месяца. Все они прошли ветеринарный осмотр. Сейчас малыши находятся в учреждениях региона, а одного щенка передали в УФСИН России по ЕАО, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Когда питомцы адаптируются к новым условиям проживания, начнется служебная подготовка. За каждым щенком уже закрепили специалиста-кинолога, под руководством которого будет проходить специальная дрессировка. Собакам надо научиться искать людей по следу в различное время года и суток, выбирать вещи по индивидуальному запаху, определению человека из группы людей по запаху его следа, искать людей в машинах и автобусах, наркотики и другие запрещенные вещества, а также взрывчатку, оружие и боеприпасы.

ИСТОЧНИК KP.RU