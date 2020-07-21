В УФСИН Хабаровского края распределили щенков-новобранцев
В УФСИН Хабаровского края распределили щенков-новобранцев. Маленькие представители породы «немецкая овчарка» росли в племенном питомнике служебного собаководства исправительной колонии №11 УФСИН России по Хабаровскому краю.
- Сейчас щенкам по четыре месяца. Все они прошли ветеринарный осмотр. Сейчас малыши находятся в учреждениях региона, а одного щенка передали в УФСИН России по ЕАО, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Когда питомцы адаптируются к новым условиям проживания, начнется служебная подготовка. За каждым щенком уже закрепили специалиста-кинолога, под руководством которого будет проходить специальная дрессировка. Собакам надо научиться искать людей по следу в различное время года и суток, выбирать вещи по индивидуальному запаху, определению человека из группы людей по запаху его следа, искать людей в машинах и автобусах, наркотики и другие запрещенные вещества, а также взрывчатку, оружие и боеприпасы.
ИСТОЧНИК KP.RU