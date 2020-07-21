21 Июль 2020 2020-07-21T04:32:04+03:00

Число правонарушений по сравнению с данными 2019 года увеличилось в два с половиной раза

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На Биробиджанской таможне чаще стали выявлять незаконный экспорт леса. По последним данным, число правонарушений за полгода 2020 года достигло 47. Это больше в два с половиной раза, чем за полгода 2019 года.

Экспортеры леса заплатят больше 1,2 миллиона рублей штрафов за нарушения при вывозе лесоматериалов. По данным аналитиков, в Россию не вернули больше 4,2 миллиона рублей. В обход закона в 2020 году нарушители пытались вывезти более 1,1 тысячи кубометров пиловочника стоимостью 711 тысяч рублей.

- Больше всего административных дел таможенники возбудили по фактам недекларирования вывозимых лесоматериалов, а также заявлений при декларировании товаров недостоверных сведений, как правило, занижения объемов вывозимых лесоматериалов, - прокомментировал Тарас Кузьменко, заместитель начальника Биробиджанской таможни.

Также таможенники выявили правонарушения, связанные с невозвратом валютной выручки за вывезенные лесоматериалы.

ИСТОЧНИК KP.RU